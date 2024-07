Lavaggi settimanali dei capelli | l’allerta dei dermatologi non sbagliamo più

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 21 luglio 2024) Ilanciano l’allarme sulla frequenza settimanale con cui ci laviamo i: qual è l’errore da non ripetere. Siamo ormai nel pieno dell’estate. Una doccia giornaliera s’impone quasi di necessità nel momento in cui il caldo estivo ci fa sudare maggiormente. Lo consiglia soprattutto l’igiene. E non serve stare a lungo sotto il getto d’acqua: può bastare una veloce insaponata seguita da un altrettanto rapido risciacquo. Ecco lo sbaglio da non fare nelo settimanale dei– cityrumors.itSi leva però una domanda: è buona cosa lavarsi anche i? Sappiamo che non tutte le capigliature si equivalgono. C’è chi ha una chioma folta e lunga, chi liscia e corta. Per non parlare di tutte le variabili legate airicci o a una possibile messa in piega.