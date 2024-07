Commercio stremato Non regge altri costi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) "Non entro nel merito del dibattito politico, per quello c’è una sede preposta che è il consiglio comunale, ma parto da un dato oggettivo: il tessuto commerciale chiancianese non può far fronte a questa pressione". Non ha dubbi il responsabile di area Confesercenti Armando Bennati rispetto al vertiginoso costo ed aumento della Tari nel Comune di Chianciano, con ulteriore aumento dell’insoluto soprattutto da parte delle strutture non domestiche, alberghi ed hotel, che rischia di mandare in default l’intero sistema. Si profila, per la prima volta, la possibilità che siano le utenze domestiche ad accollarsi parte delle cartelle non pagate di parte delle aziende. "Il sistema commerciale è allo stremo ed è impensabile possa sostenere ulteriori".