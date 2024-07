C’è un nido di tartaruga sulle spiagge della Versilia | scoperto tra gli ombrelloni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) Forte dei Marmi, 21 luglio 2024 – Primo ritrovamento a Forte dei Marmi di undiCaretta caretta. E' successo al Bagno San Camillo stamani, vicino agli. Il, annuncia il Comune, è statoda volontari per l'ambiente che passavano in zona, membriCaptain Paul Watson Foundation e Plastic Free, che poi hanno provveduto a recintarlo e a installare un cartello di spiegazione. Tutte le operazioni sono state seguite dalla guardia costiera. Sul posto la dottoressa Cecilia Mancusi di Arpat e il professor Marco Zuffi dell'Università di Pisa hanno accertato la presenza del. Nel 2023 a Forte dei Marmi furono trovati ben quattro nidi di Caretta Caretta, che vennero seguiti tutta l'estate con grande cura e attenzione ma poi non nacque nessuna