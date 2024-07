Biennale Danza consegnati i Leoni e Caprioli e Harrell

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 21 luglio 2024) Venezia, 21 lug. (askanews) – Sono statinel corso della cerimonia a Ca’ Giustinian i due principali premi della 18esima edizione del Festival Internazionale diContemporanea delladi Venezia, in programma fino al 3 agosto. Intitolato “We Humans”, il festival è diretto per il quarto anno da Wayne McGregor, e ha visto l’assegnazione del Leone d’oro alla carriera a Cristinatrice, coreografa, teorica sperimentale, accademica e curatrice italiana, ma da anni basata a Stoccolma, che con i suoi lavori esprime un’idea di coreografia come “discorso critico in continuo movimento”, in cui l’atto creativo non è mai disgiunto dalla riflessione.