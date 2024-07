Softball Mondiali 2024 | il Giappone conquista l’oro argento per gli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Ilha vinto idi, superando glid’America per 6-1 in Friuli. Vittoria al termine della finalissima per le nipponiche, straordinari nelreal Comunale di Castions di Strada, in provincia di Udine; si tratta della prima edizione dei Campionatiospitata dall’Italia e dunque il trionfo dellesi è iconico per la storia del movimento nostrano. Sebbene le americane fossero andate a segno in prima istanza, Miu Goto e Yukiko Ueno hanno portato al trionfo le loro connazionali: quarto titolo per il, mentre soltanto argentino per le numero 1 nel ranking internazionale, ossia gli. Medaglia di Bronzo, invece, per il Canada, vittorioso ai danni dei campioni d’Europa dell’Olanda: 11-7 all’undicesimo inning grazie a un Grande Slam di Callum Pilgrim con un’eliminata.