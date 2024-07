Roma Camelio | Ai tifosi dico di avere pazienza De Rossi ha avuto tutte le garanzie

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 20 luglio 2024) Enrico, opinionista di TvPlay e Radio Radio TV, in esclusiva ai nostri microfoni: “Laè in ritardo, ma Ghisolfi sta lavorando su più tavoli”. C’è malumore nella piazza per il mercato della. Gli arrivi di Le Fée e Sangaré sono considerati insufficienti da parte del tifo e ci si aspetta una svolta importante per alzare l’asticella. Soulé potrebbe essere quel giocatore per riaccendere l’entusiasmo, ma serve altro per sognare in grande.e De– cityrumors.it – foto LapresseEnrico, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, chiede calma ai. L’opinionista di TvPlay e Radio Radio TV garantisce che la società sta lavorando duramente per accontentare le richieste di De. Il tecnico hadellee presto arriveranno i rinforzi giusti per alzare il livello della Rosa.