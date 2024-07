Milan beffa clamorosa | la rivincita dell’Atletico Madrid

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 20 luglio 2024) Ilsta per subire una: è l’Atleticoche si può prendere unaincredibile. Fonseca resta senza parole Alvaro Morata sarà il bomber del: lo spagnolo è stato il primo colpo ufficiale dei rossoneri, l’unico in questa sessione estiva di mercato. Poche ore fa l’annuncio del rinnovo di Camarda, la baby punta della Primavera su cui i rossoneri puntano moltissimo: star della Nazionale giovanile italiana, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Camarda, però, non sarà aggregato alla prima squadra: Paulo Fonseca vuole un altro centravanti di maggiore spessore in vista della prossima annata, considerato come anche Jovic sia sotto esame e potrebbe lasciareo. Il giovanissimo attaccante, invece, si farà le ossa nelFuturo in Serie C.