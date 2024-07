Le scelte di Andrea Corsini | Non mi candido sindaco a Ravenna De Pascale ha tutto il mio sostegno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024), assessore regionale con, tra le altre, deleghe a turismo, infrastrutture e mobilità. Mancano circa quattro mesi al voto del 17 e 18 novembre e in prima fila c’è Michele de, candidato presidente del centrosinistra in Regione. Parte favorito rispetto alla candidata del centrodestra Elena Ugolini? "Abbiamo un candidato forte che può dare un senso di continuità e innovazione all’azione amministrativa. Si parte favoriti, ma tutte le partite iniziano 0-0. Certo siamo nella condizione di fare un gol in più. Michele è molto conosciuto in Romagna; ha già iniziato a farsi conoscere in Emilia. Mi ha chiesto una mano, cosa che naturalmente farò, mettendogli a disposizione i contatti creati in questi anni di lavoro".