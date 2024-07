Feo Fest dal 26 luglio a Foiano di Val Fortore la rassegna ecologico-culturale Sporae

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 20 luglio 2024) L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. Le spore sono organismi di grandezza infinitesimale, ma resistenti alle condizioni ambientali più ostili. Sono simbolo di resilienza, specchio di tenacia e, soprattutto, hanno la capacità di ricordarci che a volte sono proprio le cose più piccole a generare grandi cambiamenti. È per questo motivo che Feoivalideato dal CollettivoGea con il patrocinio del Comune diDi Val, sotto la guida del sindaco Giuseppe Antonio Ruggiero, ha deciso di intitolarsi per la sua quarta edizione “”.