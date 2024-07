Edison sì ad istruttoria ed inchiesta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Dopo 11 ore di seduta, a tratti incandescente, sull’impiantoper il trattamento dei rifiuti anche pericolosi alla Zipa, gli animi si sono placati e si è arrivati persino ad un accordo maggioranza–opposizione: sì adpubbliche, come proposto dalle liste civiche di maggioranza. Sono rimasti invece fermi sul no a prescindere all’impianto (che prevede un investimento di oltre 50 milioni di euro non legati al Pnrr e un impiego di "qualche decina di lavoratori comprese le fasi realizzative senza alcuna necessità di approfondimento") i consiglieri di Fratelli d’Italia. Dalla maggioranza non mancano le perplessità sull’impianto, anche alla luce delle risposte offerte dai vertici della multinazionale in aula ma nessuno si è ancora espresso nonostante il pressing dell’opposizione.