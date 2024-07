White Milano scalda i motori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024)è pronto a tornare in scena con un brand mix di proposte di abbigliamento e accessori per la Spring/Summer 2025. Da giovedì 19 a domenica 22 settembre, 2024 il Tortona Fashion District lascerà spazio alle nuove collezioni donna prêt-à-porter di brand di ricerca e di marchi established. Molti i progetti che verranno presentati in concomitanza con laFashion Week: aree speciali e brand inediti andranno a definire, secondo la tradizione del Salone, un percorso che coniuga i valori del Made In Italy, con una ricerca estetica non convenzionale e ispirata ai valori artigianali di ogni angolo del mondo. Tornerà anche ilVillage, per il ’fuori salone’ della settimana della moda. Il programma comprenderà eventi aperti al pubblico.