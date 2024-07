Via D’Amelio Mattarella Sacrificio simbolo di probità e di riscatto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 19 luglio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “La tremenda strage di via, 57 giorni dopo l’attentato di Capaci, ha costituito l’apice della strategia terroristica condotta dalla mafia. Con atti spietati di guerra, si voleva piegare lo Stato e sottomettere la società. Le Istituzioni e i cittadini lo hanno impedito. Gli assassini a capo dell’organizzazione criminale sono stati assicurati alla giustizia, ildi chi ha difeso la legalità e la libertà è divenutodie di. Ora il testimone è nelle mani di ciascuno di noi. L’anniversario della morte di Paolo Borsellino, e con lui di Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, è un giorno di memoria e di impegno per la Repubblica”. Lo dichiara il Presidente della Repubblica, Sergioin un messaggio inviato in occasione dell’anniversario della strage di via