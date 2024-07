Travolto e morto sul colpo | code chilometriche dopo il terribile incidente sulla tangenziale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un drammaticoha scosso laEst di Milano (A51) nelle prime ore di giovedì mattina. Un uomo di 41 anni è statoe ucciso da un’auto nel tratto tra l’uscita 7 Rubattino e l’uscita 8/8a Sp 103 Segrate Lambrate, in direzione nord. L’è avvenuto poco prima dell’alba, intorno alle 5.21. Il personale sanitario è arrivato rapidamente sul posto con due equipaggi, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita del pedone. L’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un’ambulanza e una automedica in codice rosso, ma tutti i tentativi di rianimazione sono stati inutili. Leggi anche:, padre e figlio sbalzati nel fossato: une due feriti in condizioni gravi Tragedia, uomo a piedie ucciso Gli agenti della polizia stradale di Assago sono intervenuti per effettuare i rilievi necessari.