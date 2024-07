Taxi la Corte costituzionale contro i blocchi delle licenze Norma danneggia gravemente i cittadini e il Paese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Roma, 19 luglio 2024 – La Consulta scende in campole limitazioni alleper Ncc e, dunque, entra direttamente nella contesa che vede da anni contrapposti tassisti e società di noleggio con conducente. Una contesa della quale fanno le spese quotidianamente milioni di italiani costretti a fare i conti con interminabili file nei punti di fermata degli introvabili. O a fare i conti con estenuanti attese per chiamate via app o via telefono. Ora, però, si muovono anche i giudici costituzionali.