Rubate le chiavi dei furgoni E i ragazzi disabili restano a piedi

(Di venerdì 19 luglio 2024) di Sandra Nistri Stavolta i ‘soliti ignoti’ l’hanno fatta grossa rischiando di rovinare le vacanze a un gruppo di. Un episodio che lascia l’amaro in bocca quello accaduto, nella notte fra martedì e mercoledì, nei locali della Parrocchia Santa Maria a Quarto a Bagno a Ripoli. Dopo essere entrati nella canonica rompendo il vetro di una finestra, infatti, i ladri hanno portato via un amplificatore, di scarso valore economico, ma soprattutto ledi duedi proprietà della parrocchia, tutti accessoriati per il trasporto di diversamente abili che, la mattina dopo, avrebbero dovuto portare in ferie ie i volontari del Gruppo Elba con il parroco Don Andrea Faberi. Sul posto i carabinieri della stazione di Bagno a Ripoli che hanno effettuato un sopralluogo mentre le indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Oltrarno.