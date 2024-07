Non siamo un paese razzista – La star del Liverpool Alexis Mac Allister rompe il silenzio sulla recente polemica sul razzismo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 19 luglio 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Il centrocampista delMacha affrontato la controversia che ha circondato i festeggiamenti della squadra argentina dopo la vittoria della Copa America. L’attenzione si è spostata dal trionfo dell’Argentina alla tempesta di critiche suscitata da un video diventato virale, in cui i giocatori, tra cui Enzo Fernández, cantano una canzone controversa che prende di mira la squadra francese e i suoi giocatori di origine africana. Non appena è diventato virale, ha ricevuto una forte reazione negativa. Il difensore francese del Chelsea Wesley Fofana ha condiviso il video sui suoi social media e ha denunciato il. Enzo ha ricevuto finora il maggior calore a causa della sua importanza nel video e della reazione dei giocatori del Chelsea. Un bel po’ di giocatori hanno finito per non seguirlo più anche su Instagram.