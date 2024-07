I The Script pubblicano il nuovo singolo At Your Feet e il video

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 19 luglio 2024) I TheilAt, accompagnato dalufficiale, e che anticipa l’album Satellites I The, che hanno appena ricevuto il BRITs Billion Award per 1 miliardo di stream totalizzati nel Regno Unito, che è parte degli oltre 10 miliardi di streaming globali, condividono il loro ultimoAt, secondo estratto dal loroalbum Satellites, in uscita il 16 agosto 2024 via BMG. Atunisce i due punti di forza dei The: i cori maestosi e l’alternanza delle dinamiche di alti e bassi che dal vivo li rendono una forza irresistibile, e l’abilità di Danny O’Donoghue nel creare una connessione personale con gli ascoltatori attraverso testi ricchi di intime emozioni. I Thesono attualmente in tour mondiale come ospiti speciali di P!nk, con date fino alla fine di ottobre.