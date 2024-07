De Paul suggerisce che Fofana ha agito con cattiveria contro il compagno di squadra del Chelsea Fernandez

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 19 luglio 2024) 2024-07-19 12:18:11 Ecco quanto riportato poco fa: Il centrocampista argentino Rodrigo Desi è chiesto perché Wesleyabbia criticato pubblicamente il suodidelEnzo, visto che stamattina la polemica razziale non accennava a placarsi.si è scusato dopo aver pubblicato sui social media un video in cui si vedevano i giocatori argentini cantare una canzone che metteva in discussione le origini dei giocatori neri e meticci della Francia, dopo la vittoria nella finale della Coppa Americala Colombia di domenica. La FIFA ha avviato un’indagine, così come il, conche ha descritto il video come “razzismo sfrenato” in un post su X. Deha affermato che c’era “malizia” nelle azioni die ha detto che avrebbe dovuto inviare un messaggio privato a