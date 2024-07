Annalisa pronta a lavorare al nuovo disco | tempi e featuring

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 19 luglio 2024) E Poi Siamo Finiti nel Vortice ha già venduto oltre 100.000 copie conquistando ildi diamante, mapensa già al suoalbum. La cantante di Bellissima adesso è impegnata con il suo tour estivo nelle piazze di tutta Italia, dopo l’ultima data del 17 agosto si prenderà una piccola pausa, per poi andare in studio di registrazione aalprogettografico. La Scarrone (che potrebbe anche tornare a Sanremo) in una nuova intervista ha anche promesso deiper l’album che probabilmente vedrà la luce nella prima parte del 2025. “Cosa farò dopo il tour? Dopo il 17 mi prenderò una piccola pausa per rigenerarmi, uno stop che serve e dopo tornerò in studio di registrazione per dedicarmi alprogetto. Devo dire che non vedo l’ora di tornare al lavoro, perché è sempre bello. Io ho fatto untutto senza feat.