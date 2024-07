Von der Leyen ' essenziale che il centro democratico regga'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) "L'Europa si trova ora di fronte a una scelta chiara. La scelta di affrontare da soli il mondo incerto che ci circonda. Oppure unire le nostre società e unirci intorno ai nostri valori. Una scelta per far prevalere gli estremisti e gli acquiescenti. O di garantire che le nostre forze democratiche rimangano forti". E' quanto si legge nelle linee guida politiche di Ursula von derpubblicate poco prima del voto in aula sulla sua conferma alla presidenza della Commissione Ue. "La scelta migliore è l'Europa", sottolinea la presidente della Commissione designata. "E'che ilin Europa. Ma se questodeve reggere, deve essere all'altezza delle preoccupazioni e delle sfide che i cittadini devono affrontare", si legge ancora.