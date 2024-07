Ultim’ora Napoli un azzurro lascia il club | la decisione della società sul futuro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 18 luglio 2024) In casaè tempo di guardare al. Laazzurra è pronta cedere unnelle prossime settimane. Sono giorni importanti per il. L’avvento di Antonio Conte in panchina porta con sé garanzie molto importanti, le quali dovranno però essere colmate sul mercato. Oltre ai colpi in entrata, tra le file azzurre c’è la necessità di risolvere anche le cosiddette situazioni “delicate”. Infatti, la missione non è affatto semplice, ancor più a causa delle diverse pretese (sportive) dei protagonisti. Oltre agli intoccabili, la rosa deldispone anche di alcune riserve molto valide. Infatti, sarà poi Antonio Conte a decidere chi scenderà in campo come titolare inamovibile e chi meno. Intanto, l’allenatorestarebbe sfruttando il ritiro a Dimaro proprio per valutare alcuni profili.