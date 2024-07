Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi tornano a fare coppia? La clamorosa indiscrezione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dopo gli incessanti rumor sul flirt top secret tra loro,Defissa. O almeno così segnala la voce del momento secondo un progetto televisivo interessante che propone a stretto contatto il duo di conduttori in un ruolo inedito, dopo essersi visti etichettati come “amanti” clandestini ai danni di Belen Rodriguez, storica ex moglie e mamma del primogenito Santiago dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. E il secret project oggetto degli spoiler riguarda nel dettaglio la nuova edizione di Tale e quale show! Tale e quale show riparte conDe? Ebbene sì, fervono i preparativi per la nuova edizione in cantiere di Tale e quale show in partenza a settembre 2024, con i rinnovati palinsesti di casa Rai.