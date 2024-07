Sollevamento pesi Sergio Massidda | Il cinese non è fuori portata Dopo le Olimpiadi cambierò categoria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024)è pronto ad effettuare il suo debutto olimpico in occasione dei Giochi di Parigi 2024 con l’obiettivo di salire sul podio e giocarsi anche la medaglia d’oro nella-61 kg di. Il sardo classe 2002, autore di una carriera giovanile eccezionale, è reduce da un triennio di alto profilo tra i senior in cui spicca l’argento iridato di Riyadh 2023 alle spalle delFabin Li, favorito d’obbligo alla vigilia della rassegna a cinque cerchi. La stella dellastica azzurra ha parlato delle sue ambizioni olimpiche e di tanto altro nella seguente intervista concessa a OA Sport. Come valuti il tuo lungo percorso di avvicinamento alle? “Il mio percorso di avvicinamento alleè stato un po’ travagliato perché ci sono stati alti e bassi durante la preparazione.