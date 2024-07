Serie bergamasca su I 10+2 Comandamenti in onda su RaiUno

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 18 luglio 2024) “I”, una produzione Officina della Comunicazione in collaborazione con Rai Documentari, è unadi sette episodi, che andranno inogni mercoledì dal 24 luglio al 4 settembre in secserata su Rai Uno. Attraverso il racconto di dodici intense storie di vita reale, Don Marco Pozza ci conduce alla riscoperta dei pilastri della cultura occidentale: i diecibiblici, cui fanno seguito i due cosiddetti “dell’amore”, impartiti direttamente da Gesù Cristo. In ogni puntata viene esplorata una coppia di, grazie a una chiave tematica in grado di accomunarli e offrire un’interpretazione nuova e originale, molto più umana e meno dogmatica. Questo viaggio tra irappresenta un viaggio attraverso l’Italia; ogni episodio, infatti, racconta una storia ambientata in una diversa regione del bel Paese.