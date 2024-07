Riuscirà Timothée Chalamet a rendere cool il ping-pong col suo prossimo film?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 18 luglio 2024) Chi tra i fratelli Lebrun osarà il primo a convincerci che il tennistavolo è il nuovo sport da praticare? Se i Giochi Olimpici daranno presto ad Alexis e Félix Lebrun, i due campioni francesi di tennis da tavolo, l'opportunità di vincere una medaglia, non saranno l'unico palcoscenico mondiale ad illuminare una disciplina che per troppo tempo è stata snobbata. L'attore di Dune e futuro interprete di Bob Dylan nelA Complete Unknown sta già lavorando a un nuovo progetto cinematografico sulinsieme a Josh Safdie, regista di Diamanti grezzi con Adam Sandler, che ti consigliamo vivamente di recuperare su Netflix se non l'hai ancora visto. Secondo il media americano Variety,girerà e produrrà presto Marty Supreme, un lungometraggio sul mondo delispirato alla carriera del giocatore professionista Marty Reisman.