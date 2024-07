Oltre 200 persone incantate dal professor Cardini al Tignano Festival

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 18 luglio 2024) BARBERINO TAVERNELLE –200ieri sera (17 luglio) in piazzetta a Tavernelle per ascoltare Franco, ospite della 35esima edizione del. Con una profondità che solo la storia offre, lo storico ha proposto una ricostruzione chiara sulla genesi del caos e della guerra., stimolato dalle domande del moderatore Lorenzo Somigli, ha ripercorso i passaggi salienti che hanno portato all’attuale ‘conflitto mondiale a pezzi’, dalle bombe a Belgrado fino alle rivoluzioni colorate. “I nostri media – ha detto il medievalista – non danno spazio a questi fatti e, le rare volte che lo fanno, ne trattano in modo banale e semplicistico, per questo è tanto importante ricostruire e cogliere la profondità e i problemi dietro la cronaca di oggi”.