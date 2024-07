Nuova Alfa Romeo SZ | restomod della sportiva di Avarvarii

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’SZ (Sprint Zagato), nota anche come ES-30 (Experimental Sportscar 3.0 litres), è un modello sportivo prodotto ad inizio anni ’90 dalla Casa del Biscione. Di tale vettura ne sono stati prodotti solamente 1.036 esemplari. Ne fu derivata anche una versione cabriolet, la RZ. Ciò ha fatto sì che ad oggi i prezzo di acquisto di una di queste auto sia andato alle stelle. Per portasene a casa servono in questo periodo almeno 100 mila euro. L’auto montava il famoso motore V6 “Busso” da 2959 cm³, dalla caratteristica disposizione a V di 60° e 12 valvole. Tale unità era anche impiegata nella 75 Quadrifoglio Verde. la potenza era di 210 CV capaci di permettere all’SZ una velocità massima di 245 km/h con scatto da 0 a 100 km/h in 7 secondi. L’SZ non è più stata riproposta nel tempo, anche se sono stati tanti i tentativi di rilancio basati su render.