Nadal-Norrie oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Bastad 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Rafase la vedrà contro Cameronnel secondo turno dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra rossa della città svedese. Dopo il successo contro il beniamino di casa Borg,trova sulla sua strada il britannico, testa di serie numero 5. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà ovviamente il maiorchino, apparso in buona forma e, seppur non al 100%, ancora superiore a gran parte dei suoi colleghi su terra battuta. Rafa è avanti 4-1 nei precedenti, ma ha perso il più recente, nella United Cup 2023. In palio un posto nei quarti di finale. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo(giovedì 18 luglio). I due tennisti sono pianificati come terzo incontro di giornata sul Centre Court, con inizio fissato non prima delle ore 14.30.