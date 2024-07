Morata batte moneta | nella sua carriera ha portato soldi ovunque Ora è a quota 217 milioni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 18 luglio 2024) Álvaroè un generatore di. Ora va al Milan per 13di euro, ma nel corso della sua, è stato coinvolto in numerose operazioni che lo hanno reso il giocatore spagnolo che ha movimentato piùcon i suoi trasferimenti, per un totale di 217di euro. Dal suo debutto con il Real Madridha smosso l’economia ad ogni passaggio di stato. Lasciò Madrid per approdare alla Juventus nel 2014 per 20, per poi ritornare per 30due anni dopo (e dopo aver eliminato i bianconeri in semifinale di Champions League nel 2015). Dopo un anno in blanco, ha tentato la fortuna in Premier League, andando al Chelsea con una cifra record di 80di euro. All’epoca si trattò dell’acquisto più costoso di un giocatore spagnolo, superando quello di Fernando Torres al Liverpool nel 2011 (58).