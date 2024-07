Lamine Yamal ha celebrato la vittoria a Euro 2024 con un Rolex da 10 000 euro di vera classe

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 18 luglio 2024)ha appena compiuto 17 anni e, nonostante la giovanissima età, è dotato di un gusto molto classico. Lo abbiamo visto indossare un paio di sneaker LV Trainer di Vuitton, le adidas SL 72 nella storia di copertina di GQ Spagna, e ora lo ammiriamo di nuovo con unal polso per celebrare la prestigiosadella sua Spagna in Germania a. Sulla strada per Madrid,ha indossato uno splendidoDatejust 126300 in acciaio inossidabile dal quadrante blu. Un modello classico e raffinato molto ben abbinato al ragazzo d'oro. Il prezzo di questo magnifico segnatempo? Circa 10.000. Realizzato in acciaio inossidabile con una cassa da 41 mm di dimensioni moderne, ilDatejust 126300 è il modello di lusso ideale da indossare tutti i giorni insieme a qualsiasi tipo di abbigliamento.