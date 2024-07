La scelta di D’Angelo | La Recanatese è il top

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Prosegue, di buona lena, la costruzione della nuovae, come sempre avviene in questi periodi, si procede tra rumours, indiscrezioni ed ufficialità. Ieri, a tal proposito, è arrivata la firma con Massimo, duttile calciatore che ha sulle spalle anche tanta serie C, basti dire che dal 2017 al 2023, ha militato, con alterne fortune, nella Fermana e nel Picerno. Nel Team Altamura, nel girone H di serie D, ha collezionato, nell’ultima stagione soltanto due presenze: poi un’esperienza, per molti aspetti, da dimenticare. "Vero, non è stata una parentesi molto positiva – dice il giocatore 33enne di origine abruzzese – e dunque volevo cambiare: quando è arrivata la proposta dellaho deciso subito". A contribuire a questaanche il fatto cheha indossato la casacca giallorossa dal 2015 al 2017 provenendo dalla Sambenedettese.