Il nome della nuova conduttrice Isola dei Famosi scelta l’erede di Vladimir Luxuria

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) Mediaset avrebbe sciolto le riserve sull’dei. Infatti, sarebbe stata individuata lache prenderebbe il posto di, dopo che quest’ultima è stata protagonista di un’unica edizione. Questa collega sarebbe in rampa di lancio, anche perché tra non molto la vedremo in un’altra trasmissione tanto attesa da milioni di telespettatori. Infatti, l’deidovrebbe avere unanel 2025 al posto di. Si tratterebbe di una grande novità per Canale 5, che come detto poco fa apprezzerà questa bravissima presentatrice anche in occasione di un altro programma del Biscione. Che tra l’altro ritornerà nel piccolo schermo dopo tantissimi anni. Leggi anche: “Perché Pier Silvio non la vuole più”.