Gli imprenditori casentinesi uniti da 11 anni nel progetto di Prospettiva Casentino a favore dei giovani e delle scuole della vallata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Arezzo, 18 luglio 2024 – Glida undicineldidei, si uniscono all’appello dei sindaci Filippo Vagnoli, Federico Lorenzoni e Luca Santini in rappresentanza dei comuni di Bibbiena, Poppi e Pratovecchio Stia. Il gruppo degliha infatti deciso di scrivere a loro volta una lettera all’Assessore regionale Baccelli per chiedere, sulla scialettera dei sindaci, una migliore gestione dei cantieri sulla SR71 per evitare disagi primariamente alla popolazione, ma anche alle tante attività produttiveche utilizzano questa importante arteria di collegamento verso il capoluogo provinciale.