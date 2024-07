FRITZ!Fon X6 | telefono DECT con display a colori e funzioni avanzate

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il FRITZ!Fon X6 è unavanzato caratterizzato da unda 2,4 pollici, un design moderno, una batteria di lunga durata e un tasto Preferiti personalizzabile Questo dispositivo offre tutte le funzionalità tipiche dei prodotti FRITZ!Fon, integrate con le più recenti caratteristiche del sistema operativo FRITZ!OS. Disponibile al pubblico al prezzo di 99 euro IVA inclusa, il FRITZ!Fon X6 si distingue per la sua facilità d’uso e la compatibilità con la Smart Home. FRITZ!Fon X6: design e funzionalitàDotato di un ampioad alto contrasto, il FRITZ!Fon X6 consente una visualizzazione chiara delle informazioni essenziali come il meteo, gli appuntamenti futuri e le chiamate ricevute. Il nuovo tasto Preferiti facilita l’accesso rapido ai menu più utilizzati, come quelli della Smart Home e della rubrica telefonica.