Cade da un’impalcatura di oltre tre metri operaio portato a Torrette

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un ragazzo stava lavorando nei capannoni dell’ex proprietà Agroalimentari Monaldi, quando per cause in corso di accertamento, è caduto dada un’altezza ditre. A seguito dei traumi riportati nell’impatto, è stato trasin eliambulanza all’ospedale regionaledi Ancona. L’incidente è accaduto intorno alle 15.30 di ieri, nei capannoni situati lungo la Valdaso, acquisiti da una nota proprietà che sta lavorando alla riqualificazione degli stabilimenti, gli stessi che anni fa furono danneggiati da un violento incendio. Il giovanedi una delle ditte che stanno effettuando i lavori sulla struttura, stava svolgendo la sua mansione sualtatre, da cui accidentalmente è scivolato.