Aforismi carcerari in cerca d' autore

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sentite che bella frase ho inventato ieri: il grado di civiltà di un paese si misura osservando la condizione delle sue carceri. Splendida, vero? Già vi sento: “Ma non è tua, pallonaro, è di”. Beh, di chi è? Molti assicurano che è di Dostoevskij, e citano anche la fonte: “Memorie dalla casa dei morti”; altri – ma sono in minoranza – ribattono che non è Dostoevskij, è Voltaire; una quota ancora più piccola la attribuisce a Brecht. Non è obbligatorio scegliere, però. In un libro sul carcere di qualche anno fa, l’si compiaceva della coincidenza che tre così grandi ingegni – per giunta in tre secoli diversi – avessero formulato lo stesso pensiero con parole quasi identiche! Peccato che la frase non si trovi in nessuno dei tre. Da dove viene, allora? Il tentativo più erudito di rintracciarne la fonte lo ha condotto nel 2019 lo slavista Ilya Vinitsky.