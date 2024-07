Trump fa il pieno di applausi alla convention Repubblicana e incassa pure l’endorsement dei suoi ex sfidanti Haley e DeSantis

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dopo essere stati i principali rivali di Donaldper la candidaturaCasa Bianca, Nikkie Ronsi sono inchinati al tycoon assicurandogli il loroappoggio in occasione delladel Gop in corso a Milwaukee. “Voglio essere chiara: Donaldha il mio endorsement. Non dovete essere d’accordo con lui il 100% delle volte per votarlo” ha esordito, che he elencato quelli che considera i successi in politica estera dell’ex Presidente.fa ildideiex“Quando Donaldè stato presidente, Putin non ha fatto nulla: nessuna invasione, nessuna guerra. Non è stata una coincidenza: Putin non ha attaccato l’Ucraina perché sapeva cheera un duro.