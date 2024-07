Tour de France Carapaz vince in fuga Evenepoel guadagna su Pogacar e Vingegaard

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Arrivano le Alpi alde2024 e arriva lasul traguardo di Superdévoluy. Ci ha provato tanto il campione olimpico Richard, che aveva già vestito la Maglia Gialla, e finalmente riesce a trovare la vittoria l’ecuadoriano della EF Education – EasyPost: successo che arriva alla sua maniera, attaccando da lontano e staccando tutti in salita, primo trionfo in carriera alla Grande Boucle. Tadejappare sempre brillantissimo e si avvicina sempre più al trionfo di Nizza. Altra partenza molto entusiasmante oggi. Vento laterale e gruppo che, tramite i ventagli, si è spezzato in più tronconi. Prima ora di gara percorsa a 50 km/h di media, ma si è tutto chiuso con un nulla di fatto.