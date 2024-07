Telefono Azzurro | Guerre e crisi economica e ambientale preoccupano i giovanissimi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Le necessità e le urgenze di bambini, adolescenti e famiglie continuano ad essere pressanti. Così come i pericoli che corrono online e offline. È quanto emerge dal bilancio sociale della Fondazione Sos IlEts presentato oggi a Roma alla sala cinema Trevi. Un bilancio sociale che racconta quanto il benessere e la salute psicofisica di bambini e adolescenti siano sempre più in bilico fra mondo reale e realtà digitale. Le voci e i dati che quotidianamenteaccoglie dimostrano come le situazioni di disagio che l’infanzia vive abbiano ormai superato il livello di guardia: crescono esponenzialmente gli istinti suicidi, gli atti di autolesionismo anche gravi, i casi di depressione, le fughe da casa. Nel 2023 sono stati 2.