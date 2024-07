Rugby Ioane | Importante vincere Giappone squadra molto rapida

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’Italia chiude il suo tour estivo a Sapporo, in. Domenica 21 luglio alle 7.05 italiane gli azzurri sfideranno i nipponici con l’obiettivo di chiudere nel modo migliore la stagione. L’ala azzurra Montyha parlato a quattro giorni dal match: “All’inizio del tour il nostro obiettivo era ditutte e 3 le partite che avremmo giocato, purtroppo non è andata così e la sconfitta con Samoa ha complicato i piani. Per questo la sfida contro ilè ancora più, sappiamo che dobbiamo assolutamente. La sconfitta con Samoa è stata una delusione, ma dopo quella partita siamo riusciti a riacquistare energia positiva dalla voglia di riscattarci ele altre partite. Sappiamo che questo sarà un match diverso perché ilha un gioco differente, non sarà la stessa partita. Ilha un giocorapido, soprattutto in attacco”.