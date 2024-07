Prorogata fino al 25 agosto Sacred Planet di Rita Sabo la mostra al MAXXI di Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) In collaborazione con la Fondazione YOU – Education for Children in Need, il Museo-Museo Nazionale delle arti del XXI secolo diospita le poliedriche opere diche si ispirano al tema dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. Lasta destando un notevole interesse e così è stato deciso di prorogareal prossimo 25nel museono, lapersonale dell’artista austriaca che propone 12 dipinti, alcuni dei quali di grande formato, e 19 sculture cheno i vari obiettivi di sviluppo sostenibile che saranno esposti nello Spazio Corner del, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’urgente attuazione dell’Agenda 2030.