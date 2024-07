Paul Kagame immarcescibile padre padrone dell’Uganda

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il Presidente del Ruanda,, può festeggiare la vittoria nelle elezioni presidenziali del 15 luglio con il 99,15% dei voti ottenuti. Lo certificano i risultati parziali ufficiali con il 79% delle schede elettorali scrutinate, martedì 16 luglio 2024. “I risultati indicano un numero di voti a mio favore molto alto. Non sono solo numeri, ma espressione di fiducia”, ha dettocommentando il successo politico. In realtà, com’è evidente, una percentuale così alta di consensi fa pensare a possibili brogli elettorali di non piccole proprozioni., 66 anni, ha dominato la scena politica ruandese per oltre due decenni. Dopo aver preso il potere nel 2000, è stato rieletto con maggioranze schiaccianti nel 2003, 2010 e 2017. La sua leadership è spesso descritta come autoritaria e dittatoriale.