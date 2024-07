Osimo | la storia dell’uomo che dipinge con i suoni e avverte | La musica sa ristrutturare l’ascolto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “Graphos” è l’unità minima di qualsiasi scrittura. Indica il segno che precede ed innerva ogni linguaggio e lo incide, lasciandogli la sua impronta, il suo carattere peculiare. Se ne legge e riconosce lo stile, ad esempio, nell’azione dei writers che con l’urban art danno vita spesso ad un’originale forma estetica in grado di ridisegnare l’orizzonte figurativo delle nostre città. Ma l’abitudine a conservare panorami visivi che reinventano e raccontano memorie e mutamenti dei luoghi non è diversa dall’arte delle sette note quando restituisce sogni di celluloide o istanti d’indimenticabili sequenze teatrali. Si può narrare anche con la. Almeno secondo uno tra i più interessanti compositori per la scena, la tv (è stato autore di differenti musiche Rai ) e il cinema dello spettacolo italiano, ovvero Claudio Rovagna.