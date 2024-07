Oristanio | Contento al Venezia! Parlato con l’Inter Scelta mia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024)da qualche giorno è stato ceduto dalala titolo definitivo e in un’intervista a Sky Sport si è presentato, mostrando tutta la sua felicità per il trasferimento. NUOVA ESPERIENZA – Gaetanosi presenta così alin vista della prima amichevole stagionale: «Sono moltoperché è una bellissima opportunità. Il gruppo è fantastico, lo staff anche, stiamo lavorando bene e questo è molto importante. Non vediamo l’ora che inizi il campionato. Perché il? Hocon il procuratore e, laè stata mia, sono moltoper questa. Sonodi lavorare col mister, speriamo porti i suoi frutti».