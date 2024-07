Giorgio Minisini dice basta all’agonismo | chi è l’azzurro del nuoto artistico

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Primo nuotatore azzurro dimette punto alla sua carriera. Il nuotatore, il primo didi sesso maschile italiano, agli Assoluti farà la sua ultima gara. “L’esclusione dalle Olimpiadi non ha avuto alcun impatto nella scelta”. Il nuotatore, tesserato con Fiamme Oro e Aurelia, lascia le scene a 28 anni, dopo gli ultimi dieci vissuti fortemente da protagonista insieme alle compagne che si sono avvicendate nel duo mixed Mariangela Perrupato, Manila Flamini e Lucrezia Ruggiero con cui ha condiviso esaltanti medaglie internazionali tra europei e mondiali e l’ultima giovane partner Susanna Pedotti, con la quale aveva intrapreso un nuovo percorso ai recenti mondiali in Qatar. “Se avessi fatto l’Olimpiade magari non mi sarei fatto certe domande e sarei arrivato a questo stesso punto chissà quando e soffrendoci di più”.