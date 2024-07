Forlì Ceredi eletto tra le polemiche Fratelli d’Italia vota Catalano poi sceglie di sostenere il civico Non passa la mossa della Lega

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 – Ha vinto Loris. Il geometra 67enne di. Cambia l’ha spuntata al quarto scrutinio, al ballottaggio, con un’altalena dizioni che lo ha visto precipitare alla seconda ad appena 5 voti. Ce l’ha fatta lui, ce l’ha fatta la Civica, ha retto il patto di maggioranza sancito prima2 luglio, in occasioneseduta al Villa Romiti: alla fine, Civica,e Forza Italia non si sono divisi. Non ce l’ha fatta Marco, lo sfidante, che ha avuto il sostegno dicome aveva chiesto, ma solo per uno scrutinio. Non ce l’ha fatta la, la cui delusione è apparsa nuovamente evidente: aveva candidatosperando di sconvolgere i piani del restomaggioranza, ma invano.