Cicliste per Caso in sella da Bolzano a Oslo per farla finita con il gender gap

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Silvia Gottardi e Linda Ronzoni, note come Leper, sono pronte a partire per una nuova avventura. Dopo aver rinviato la partenza nel 2023 a causa di un infortunio, le duesono in procinto di intraprendere laEquality Ride, un viaggio – non solo fisico ma anche interiore – di 2.000 km in bicicletta con lo scopo di promuovere la parità di genere e l’emancipazione femminile. Silvia e Linda partiranno da Merano il 27 luglio alle ore 19.00, dove un evento inaugurale al Museo delle Donne darà il via alla loro impresa. Il viaggio, che durerà un mese, le porterà attraverso Austria, Germania, Danimarca e Norvegia, fino a raggiungereil 26 agosto. Durante il percorso, attraverseranno città e paesaggi straordinari, incontrando comunità e realtà impegnate quotidianamente nella lotta per la parità di genere.