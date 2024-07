Antenna alle spalle AORN Caserta | Iliad vince il ricorso al Consiglio di Stato e sta per attivare il sito

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 17 luglio 2024). I residenti del quartiere che sorge accanto all’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant’Anna e San Sebastiano di, in via Giorgio La Pira, sono sul piede di guerra. Questa mattina, 16 luglio, tre operatori specializzati della dittasono intervenuti in via Giorgio La Pira dove, dallo scorso dicembre 2023, sorge un’altissima per procedere con l’installazione dei dispositivi per metterla in funzione. Sul posto è subito giunta una delegazione di residenti, per chiedere spiegazione sui lavori, a tutela non solo della loro salute, ma anche e soprattutto a tutela della salute di tutti i pazienti e i dipendenti del nosocomio che sorge a pochi metri dall’della discordia.