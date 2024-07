A Bologna ha aperto la nuova locanda dei fratelli che hanno riesumato le ruote alla Vodka

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 17 luglio 2024) C’è un locale in centro ache haun piatto leggendario, vintage, démodé: le(se volete saperne di più ne abbiamo parlato qui). Il merito va agli istrionici Dario Picchiotti e Francesco Tonelli, che qualche anno fa risollevarono il vecchio ristorante Merlò trasformandolo in Casa Merlò: un successo clamoroso, grazie a una cucina di tradizione schietta ma non bigotta, nostalgica e irriverente allo stesso tempo, dove non si sbaglia un piatto ma soprattutto assicura un alto tasso di divertimento. E lesono proprio il simbolo dello spirito di questo posto.