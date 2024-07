Trump la Cnn | Complotto dell’Iran per assassinarlo Polizia uccide uomo armato vicino alla convention repubblicana

Leggi tutta la notizia su quotidiano

Roma, 16 luglio 2024 – Laha sparato e ucciso una persona armata con coltelli non lontano dal perimetro del centro dove si tiene laa Milwaukee. Lo riportano i media americani. Intanto già nelle ultime settimane il Secret Service Usa ha intensificato le misure di sicurezza attorno a Donalddopo aver ricevuto informazioni su un presunto piano iraniano per un attentato contro l'ex Presidente Usa.